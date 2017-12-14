В Адыгее газовики предложат жителям без штрафов заменить поврежденные счетчики

ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» объявило о предстоящей амнистии для тех абонентов Адыгеи, у кого в ходе проверок выявлены приборы учета с повреждениями

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Руслан Арашуков сказал, что по предложению главы Адыгеи до конца недели будет принят соответствующий алгоритм действий по льготному периоду, в течение которого владельцы проблемных счетчиков газа смогут заменить их без штрафных санкций.

«Впервые за много лет в Адыгее нет потерь газа. Мы сделали очень много. Но статистика тревожная: из 25 тыс. проверенных нами счетчиков каждый 10-й — с повреждениями. По закону мы не можем принять к учету данные этих приборов. Но и собственных следственных органов, чтобы доказать вину собственника, у нас нет. Мы предлагаем всем добросовестным потребителям газа, у которых счетчики подлежат выбраковке, просто заменить приборы учеты без штрафных санкций и впредь относиться к их состоянию внимательно и ответственно. А права наших добросовестных партнеров — потребителей газа — будут надежно защищены», — сказал Руслан Арашуков.

Вместе с тем выросло и количество жалоб населения на действия контролеров ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп». Руслан Арашуков подтвердил факт роста обращений. Всего за 11 месяцев их поступило более 1,3 тыс., 161 абоненту уже сделали перерасчет.

«Думаю, что в спорных вопросах необходимо дать возможность абонентам без штрафных санкций в течение определенного периода привести свои счетчики в порядок. Естественно, это не касается злостных неплательщиков», — сказал глава РА Мурат Кумпилов.

В этом году ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» поставило в республику 528 млн кубометров газа на сумму 3,1 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом оплата за поставленный газ возросла на 10% — до 99%. По итогам 11 месяцев потерь газа нет.