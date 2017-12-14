В Ставрополе мужчину осудили за изнасилование

Ставропольский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com

В Ставрополе суд вынес приговор в отношении местного жителя, которого обвинили в изнасиловании

В суде установили, что вечером 10 ноября 2016 года 22-летняя девушка шла домой с работы. В районе гипермаркета «Спортмастер» на нее напал Чарим Хатанов, ударил палкой по голове и стал требовать от нее деньги. Получив отказ, мужчина утащил девушку в лес, стал душить, избил ее и изнасиловал, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Суд назначил Хатанову наказание в семь лет колонии строгого режима.

Изнасилование Ставрополь
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