Десятерых жителей Дербента будут судить за мошенничество на 7 млн рублей

Дагестан

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  • Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Дербенте завершили расследование уголовного дела в отношении десяти местных жителей, которых заподозрили в мошенничестве

Среди фигурантов дела оказался несовершеннолетний. Все они работали в учреждении общественного питания.

«Путем обмана и злоупотребления доверием с апреля 2013 по сентябрь 2014 года удаляли из автоматизированной системы приема заказов сведения о принятых и оплаченных заказах, а денежные средства в размере стоимости указанных заказов похищали и распоряжались ими по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Ущерб от действий злоумышленников превысил 7 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мошенничество
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