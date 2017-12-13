Десятерых жителей Дербента будут судить за мошенничество на 7 млн рублей

В Дербенте завершили расследование уголовного дела в отношении десяти местных жителей, которых заподозрили в мошенничестве

Среди фигурантов дела оказался несовершеннолетний. Все они работали в учреждении общественного питания.

«Путем обмана и злоупотребления доверием с апреля 2013 по сентябрь 2014 года удаляли из автоматизированной системы приема заказов сведения о принятых и оплаченных заказах, а денежные средства в размере стоимости указанных заказов похищали и распоряжались ими по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Ущерб от действий злоумышленников превысил 7 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.