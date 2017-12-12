Адыгея получила в собственность земли бывшего аэропорта

Адыгея получила из федеральной в региональную собственность земельный участок в 331 га в районе бывшего аэропорта в Майкопе

Как сообщила председатель комитета республики по имущественным отношениям Ирина Бочарникова, этот вопрос решен на федеральном уровне при содействии главы Адыгеи. В настоящее время началась процедура регистрации участка. Одновременно муниципалитет проводит его проектирование под жилищное строительство.

«Из 331 га более 70 га будут отданы под участки для многодетных семьей. Планируется, что они будут распределены между 600 семьями. Кроме того, 295 земельных участков планируется выделить в восточной части города», — сказала Ирина Бочарникова.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, в Майкопе в очереди на получение земельного участка сегодня стоят 1 тыс. 243 семьи. До конца года участки получат 240 семей, а в 2018 году в соответствии с дорожной картой гражданам предоставят более 1 тыс. земельных участков.

Как сообщали Юга.ру, в августе в Майкопе определили два района площадью 22 га и 70 га, где сформируют земельные участки для многодетных семей.