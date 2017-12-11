На Дону после ДТП с пятью погибшими болельщиками завели дело на перевозчика

Следственные органы Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении руководителей автотранспортного предприятия, на «Газели» которого погибли пятеро футбольных болельщиков

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел в ночь на 15 ноября в Азовском районе Ростовской области. «Газель» с 11 пассажирами врезалась в КамАЗ, который стоял на обочине. Погибли пять болельщиков, в том числе двое несовершеннолетних, возвращавшихся в Ростов с матча между сборными Аргентины и Нигерии, который прошел в Краснодаре.

Дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) возбуждено в отношении генерального директора и заместителя генерального директора ООО «РостовСервисАвто».

«По результатам проверки фирмы-перевозчика пассажиров выявлены многочисленные нарушения законодательства, регламентирующего перевозку пассажиров, допущенные руководством указанного предприятия как в текущей деятельности, так и при организации указанного рейса», — сообщили в пресс-службе СКР по региону.

В частности, отсутствует обязательное медзаключение о наличии у водителя противопоказаний к управлению транспортным средством; предрейсовый осмотр водителя проведен сотрудником медицинской организации, не имеющей лицензию; направление в рейс одного водителя при обязательном наличии второго и др.

«Кроме того, ранее по указанию гендиректора «РостовСервисАвто» все 18 штатных кресел попавшего в ДТП автобуса были заменены на другие — более старые, прикрепленные к кузову кустарным способом. При этом пассажиры указанного рейса перевозились в автобусе будучи непристегнутыми», — добавили в ведомстве.

Ранее также по факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).