В Ростове-на-Дону раскрыли изнасилование 11-летней давности

Ростовская область

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  • © Фото Юга.ру

В Ростове-на-Дону завершили расследование изнасилования, которое произошло 11 лет назад

По версии следствия, в мае 2006 года в арендованной квартире на улице Горького мужчина совершил изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 24-летней девушки. При этом он применил насилие и угрожал убийством. После 35-летний нарушитель скрылся, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

В сентябре 2017 года обвиняемого нашли в Кировской области и доставили в Ростов-на-Дону. По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Изнасилование Ростов-на-Дону
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