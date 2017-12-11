В Ростове-на-Дону раскрыли изнасилование 11-летней давности

В Ростове-на-Дону завершили расследование изнасилования, которое произошло 11 лет назад

По версии следствия, в мае 2006 года в арендованной квартире на улице Горького мужчина совершил изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 24-летней девушки. При этом он применил насилие и угрожал убийством. После 35-летний нарушитель скрылся, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

В сентябре 2017 года обвиняемого нашли в Кировской области и доставили в Ростов-на-Дону. По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.