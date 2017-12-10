В Ростове-на-Дону пропал мужчина

Ростовская область

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  • © Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Ростовской области
  • © Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего мужчину

По предварительным данным, 50-летний Игорь Кудрявцев 4 декабря ушел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно. На вид мужчину 40-45 лет, его рост 175 см, он плотного телосложения, с татуировками, налысо бритый, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Мужчина был одет в камуфляжную куртку, брюки защитного цвета и черные ботинка. Полиция просит всех, кому известно местонахождение Кудрявцева, обратиться по телефонам: 8(863)249-43-20, 249-43-40, 235-02-02.

Пропавшие без вести Ростов-на-Дону
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