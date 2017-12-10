Бывшего полпреда губернатора Ставропольского края заключили под стражу

Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения экс-полпреду губернатора региона Андрею Уткину

В пресс-службе Ставропольского краевого суда сообщили, что Уткина заключили под стражу до 3 февраля 2018 года, передает ТАСС.

По данным пресс-службы, сторона обвинения настаивала на заключении под стражу. защита же считала, что в этом нет необходимости.

Как сообщали Юга.ру, Уткин проходит подозреваемым по делу о превышении полномочий.