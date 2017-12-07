На Ставрополье бывший полпред губернатора Уткин попал под следствие

Бывший полпред губернатора Ставрополья Андрей Уткин подозревается в превышении полномочий

«Следствие заявило ходатайство о заключении под стражу экс-полпреда губернатора края А. Уткина, который является подозреваемым по уголовному делу по ст. 286 (Превышение должностных полномочий) УК РФ», — сообщает пресс-служба краевого суда.

Отмечается, что в четверг в ходе судебного заседания «защита настаивала на предоставлении необходимых доказательств того, что арестовывать экс-полпреда никак нельзя и просила отложить заседание». Суд удовлетворил позицию защиты и отложил заседание на 72 часа.

Правоохранительные органы ранее не сообщали о том, что Уткин стал фигурантом уголовного дела, передает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, полпредом губернатора Андрей Уткин, который в 2007-2008 годах занимал пост председателя краевой Думы, стал в апреле 2014 года. На этот пост его назначил на тот момент врио губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Ушел Уткин с должности по собственному желанию в июле 2016 года.

В 2008 году Уткин был осужден на 2 года лишения свободы условно за превышение должностных полномочий, но позже судимость была снята (с формулировкой, что если «до истечения испытательного срока условно осужденный доказал свое исправление, суд может снять с него судимость»), и он продолжил политическую карьеру. Ранее, с 2003 года Уткин работал вице-мэром Ставрополя.

В марте 2008 года в отношении него возбуждалось еще одно уголовное дело — по ст.327 УК РФ (Подделка документов). В 2009 году Уткин подал в суд иск, в котором оспаривал законность двух постановлений следствия, первое из которых — о возбуждении в отношении него уголовного дела за подделку документов, второе — о прекращении этого дела. Во втором случае Уткин был недоволен мотивацией, по которой оно было закрыто. Однако суд отказал ему в удовлетворении иска.