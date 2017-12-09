В Минкавказе прокомментировали представление Генпрокуратуры по поводу «Корпорации развития Северного Кавказа»

Министерство по делам Северного Кавказа внимательно изучит все факты из представления Генпрокуратуры по поводу работы АО «Корпорация развития Северного Кавказа»

«Все приведенные в представлении факты будут тщательно изучены, и будут предприняты все необходимые меры для устранения замечаний. Прежде всего, связанных с текущей деятельностью компании», — заявили представители Минкавказа агентству ТАСС.

В своем комментарии министерство отметило, что стало акционером АО «КРСК» только в сентябре 2017 года, а цифры, демонстрирующие неэффективные показатели работы компании, сформировались не только до передачи акций, но и до появления самого министерства, созданного по указу президента только в мае 2014 года — «во время руководства предыдущего менеджмента, подвергнутого в настоящий момент судебным разбирательствам».

Представители Минкавказа также отметили, что на протяжении последних трех лет корпорация работала над выходом из неэффективных проектов и возвращением вложенных государственных инвестиций. И это «было сделано без ущерба для государства и даже с фиксацией прибыли».

«Это позволило финансировать текущее содержание компании, не привлекая дополнительных бюджетных средств в течение 2014-2017 годов и формировать пул новых проектов, в том числе в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие СКФО до 2025 года"», — сказали в министерстве.

Как сообщали Юга.ру, проверка Генпрокуратуры выявила в деятельности КРСК нарушения, в числе которых несоответствие итогов работы компании целевым показателям, необоснованный рост расходов на зарплаты и командировки, нарушения в сфере налогового, трудового и гражданского законодательства.

По данным ведомства, за 7 лет работы АО «КРСК» число профинансированных проектов составило 7 вместо 40, сумма привлеченных частных инвестиций 6 млрд рублей вместо 35 млрд рублей, количество созданных рабочих мест — 600 вместо 15 тысяч. За последние 5 лет корпорация не реализовала ни одного нового проекта, а проекты, общая сумма финансового участия компании в которых превысила 3 млрд рублей, признаны убыточными.

«В результате такой организации работы деятельность корпорации на протяжении всего периода существования является убыточной», —заявили в Генпрокуратуре.

Ведомство направило представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности главе Минкавказа и гендиректору КРСК.

Отметим, что в сообщении ведомства упоминается уголовное дело в отношении бывшего генерального директора общества, о котором ранее ничего не было известно (единственным бывшим гендиректором КРСК является Антон Пак — бывший топ-менеджер банка МФК; он возглавил компанию через некоторое время после ее создания, а в 2014 году его сменил на этом посту Сергей Харитонов, остающийся в должности по сей день). Подробностей о деле не приводится.

АО «Корпорация развития Северного Кавказа» было создано в 2010 году с целью развития инвестиционной среды СКФО путем привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории округа. АО «КРСК» входило в группу государственной корпорации «Внешэкономбанк». В мае наблюдательный совет ВЭБа утвердил передачу АО «КРСК» в собственность государства. В октябре КРСК перешла под руководство Минкавказа РФ.