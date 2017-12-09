В центре Ставрополя уничтожены трое бандитов, планировавших теракты

В ходе контртеррористической операции в Ставрополе нейтрализованы трое бандитов

По данным Национального антитеррористического комитета, сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю получили данные о том, что в одном из домов краевого центра скрывается группа бандитов, планирующая теракты в местах массового пребывания людей.

Ночью 9 декабря в центральной части города был объявлен режим КТО, дом, в котором укрывались бандиты по ул. Симферопольской 4/2, блокировали силовики, из близлежащих зданий эвакуировали людей.

На предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты попытались прорваться сквозь оцепление и скрыться. Началась перестрелка, в ходе которой трое преступников были нейтрализованы. В доме, где они скрывались, произошел взрыв.

Сейчас на месте боестолкновения работают специалисты-взрывотехники, личности бандитов устанавливаются.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Режим КТО отменен.