В Адыгее открыли новый спортивно-стрелковый комплекс

В Майкопе состоялось торжественное открытие нового спортивно-стрелкового комплекса Центра подготовки сборных команд республики

Комплекс включает два открытых тира с дистанцией для стрельбы на 50 метров и 25 метров. На втором этаже располагается еще два пневматических тира с дистанцией на 25 метров. Одновременно на стрельбище могут тренироваться свыше 100 человек. Здесь предусмотрены гардеробы, административные кабинеты, тренерские, судейские и инструкторские комнаты, помещения для чистки, ремонта, хранения и выдачи оружия, учебные классы.

Строительство стрелкового комплекса началось два года назад. Стоимость здания площадью свыше 17 тыс. кв. метров составила около 95 млн рублей. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что тир построен при содействии федерального центра, и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества республики с Министерством спорта РФ и Стрелковым союзом России.

«Новый стрелковый комплекс соответствует всем современным стандартам и сможет принимать соревнования не только республиканского, но и всероссийского уровня», — отметил Мурат Кумпилов.

Отделение пулевой стрельбы в республике было открыто в 1996 году. За годы своего существования в отделении подготовлены чемпионы и призеры Олимпийских Паралимпийских игр, победители чемпионатов и первенств мира, Европы и России, в том числе чемпион Олимпийских игр в Сиднее и бронзовый призер Олимпиады в Афинах Сергей Алифиренко, чемпион и бронзовый призер летних Паралимпийских игр в Лондоне Валерий Пономаренко.

Как сообщали Юга.ру, строительство комплекса началось в 2015 году.