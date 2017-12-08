В Адыгее мужчину задержали за вырубку леса на 1,6 млн рублей

Житель Краснодарского края организовал незаконную рубку леса в Адыгее

Место незаконного выкорчевывания древесины полицейские обнаружили на территории Теучежского подразделения Красногвардейского лесничества. Там срубались деревья пород клен, боярышник и др. Всего обнаружено более 55 куб. метров древесины.

По подозрению в совершении этого преступления сотрудниками полиции задержан и доставлен в отдел внутренних дел 32-летний житель Краснодарского края.

«Установлено, что он нанял двоих рабочих, введя их в заблуждение. Для заготовки древесины они использовали бульдозеры и другую тяжелую технику. По предварительным оценкам, лесному фонду причинен материальный ущерб на сумму более 1 млн 600 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.





