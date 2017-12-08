Жителя Адыгеи задержали за убийство знакомой

В Адыгее по горячим следам раскрыли убийство 32‑летней жительницы села Белого Красногвардейского района

Подозреваемый в совершении преступления 39-летний местный житель был задержан полицейскими в тот момент, когда он уже планировал выехать за пределы Адыгеи.

Тело погибшей с ножевыми ранениями нашли 7 декабря в ее доме. Полицейские незамедлительно организовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий и задержали подозреваемого.

«Первоначально он пытался отрицать свою причастность к убийству, но под весом неоспоримых улик сознался в содеянном. Смертельное ножевое ранение мужчина нанес в ходе возникшей ссоры», — отметили в пресс-службе МВД по Адыгее.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.





