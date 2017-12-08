В Адыгее через 19 лет нашли и осудили за грабежи и насилие бывшего военнослужащего

Майкопский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему за преступления, совершенные им более 19 лет назад

Как сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР, все это время Вартан Етумян проживал по подложным документам на территории Саратовской, Ивановской, Нижегородской и Ярославской областей. В июле 2017 года его задержали.

«На хуторе Елинском Краснодарского края, обвиняемый и его подельник, который уже умер, угрожая ножами и применяя насилие к хозяевам домовладения, отобрали у них ювелирные украшения общей стоимостью свыше 291 тыс. рублей, а также открыто похитили 200 тыс. рублей (цены указаны без учета деноминации 1998 года). Кроме того, преступники, приставив нож к горлу несовершеннолетней дочери потерпевших, завели ее в лесополосу, где, угрожая убийством, изнасиловали», — отметили в пресс-службе ведомства.

Спустя несколько дней в Белореченске Етумян, используя металлическую заточку и высказывая угрозу убийством, отобрал у незнакомой женщины куртку и ювелирные украшения на общую сумму более 1,2 млн рублей, а у знакомой, применив насилие, — ювелирные украшения на сумму свыше 1 млн рублей.

Решением Майкопского гарнизонного военного суда Етумяну назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.