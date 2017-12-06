В Адыгее на развитие дорожной инфраструктуры выделили 1,5 млрд рублей

В Адыгее на реализацию мероприятий по дорожной отрасли в этом году из бюджетов всех уровней выделено более 1,5 млрд рублей

По данным минстроя Адыгеи, в этом году уже отремонтировано 67 км дорог регионального значения, проведены работы по освещению 46 км трасс и обустройству 55 остановочных площадок. Закончено строительство двух крупных транспортных объектов — дороги Уляп — Тенгинская, Шовгеновского путепровода в Майкопе. Началась реконструкция федеральной дороги — подъезд к Майкопу от автодороги М-29 «Кавказ», включающая строительство четырех транспортных развязок. Осуществляется ремонт автодорог местного значения по всей территории республики.

Как сообщили в пресс-службе главы РА, подробно о состоянии дорог и развитии инфраструктуры в регионах ЮФО шла речь 6 декабря на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО, которое в режиме видеоконференции провел полпред Владимир Устинов. В заседании принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов. По его словам, в республике нет скоростных автомобильных дорог, при этом содержанию трасс республиканского и межмуниципального значения уделяется серьезное внимание.