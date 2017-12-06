Из Испании экстрадируют ставропольского бизнесмена, которого обвинили в групповом изнасиловании

В Испании задержали бизнесмена из Ставропольского края, которого обвиняют в групповом изнасиловании

По версии следствия, рано утром 21 июля 2012 года трое мужчин против воли девушки увезли ее из развлекательного заведения в Ставрополе на безлюдную улицу и по очереди ее изнасиловали и совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Правоохранители по горячим следам задержали одного фигуранта, которого осудили на 4,5 года в колонии общего режима. Двое сообщников скрылись, их объявили в международный розыск.

«Впоследствии в связи с поступлением информации о нахождении одного из молодых людей на территории Испании по ходатайству следователя судом заочно ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и он был объявлен в международный розыск», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

В следственных органах ждут информацию о выдаче и передаче обвиняемого российской стороне. После этого возобновят предварительное следствие.