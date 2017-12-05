Общественники предложат главе Адыгеи идеи по развитию региона

В правительстве Адыгеи составлен график рабочих встреч главы республики Мурата Кумпилова с представителями общественных организаций

По их итогам будет сформирован перечень предложений общественников для принятия необходимых решений, сообщили в пресс-службе главы республики. Мурат Кумпилов заявил, что достичь положительного результата в работе можно только при открытом и конструктивном диалоге общества и власти, понимании общих задач.

«Мы понимаем большую роль общественных организаций. Вы поднимаете актуальные вопросы, которые волнуют людей, и взаимодействие с вами рассматриваем как один из значимых каналов связи с обществом. От того, насколько эффективно мы его используем, во многом зависит и результат нашей совместной работы. Поэтому при принятии тех или иных решений нам очень важно мнение общественных организаций», — отметил Мурат Кумпилов.

В ходе встречи с лидерами Союз славян Адыгеи, которая состоялась 5 декабря в Доме правительства РА, он поддержал инициативу об организации экологических летних лагерей, походов для молодежи, активизации работы по повышению культуры пребывания отдыхающих, борьбы с несанкционированными свалками.

Также шла речь о повышении качества медицинской помощи, усилении контроля за предоставлением услуг ЖКХ, создании условий для развития самодеятельного творчества на примере клуба авторской песни «Костер», организации досуга для молодежи.

Кумпилов сказал, что есть еще много вопросов, которые требуют решения, поэтому власти надеются на поддержку общественных организаций и ожидают от них инициативности и активизации информационной работы с населением.