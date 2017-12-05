В Адыгее увеличили число и размер премий победителям конкурса среди инвалидов

В Адыгее подвели итоги ежегодного конкурса по присуждению именных премий для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Как сообщила и.о. премьер-министра Адыгеи Наталья Широкова, по поручению главы Адыгеи в текущем году увеличено как количество, так и размер премий.

«Если раньше премия присуждалась шести победителям, теперь их стало десять. Кроме того, размер премии увеличился с 10 тыс. до 15 тыс. рублей», — пояснили в министерстве труда и социального развития РА.

Претендовать на премирование могут люди с ограниченными возможностями здоровья старше 14 лет, приняв участие в конкурсе в области образования и науки, литературы и искусства, технического и народного творчества, физкультуры и спорта, общественной деятельности. Решение о присуждении премии принимает комиссия из членов правительства РА и общественных организаций инвалидов республики.



В ближайшее время глава Адыгеи пригласит всех победителей конкурса этого года для торжественного вручения премий.