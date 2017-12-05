На Ставрополье два ребенка пострадали в ДТП с тремя машинами и автобусом

Ставропольский край

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  • © Фото с сайта news.1777.ru
  • © Фото с сайта news.1777.ru

В Минераловодском районе Ставропольского края произошло ДТП с участием трех автомобилей и автобуса, в котором пострадали двое детей

По предварительным данным, около 8:00 на 358-м км трассы «Кавказ» недалеко от поселка Змейка водитель автомобиля Toyota Mark не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом. После этого легковушка по инерции столкнулась с Lada Kalina и Lada Granta.

В аварии пострадали пассажиры Toyota: 12-летний мальчик получил травму головы, у девятилетней девочки — травма плеча. В отделе пропаганды безопасности дорожного движениям УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю отметили, что оба ребенка были пристегнуты ремнями безопасности. Другие участники ДТП не пострадали, передает «Интерфакс-Юг».

На месте работает полиция, выясняются обстоятельства произошедшего.

ГИБДД Дети ДТП Полиция
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