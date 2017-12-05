Задержан подозреваемый в убийстве 14‑летней давности на Ставрополье

В Астрахани задержали мужчину, которого подозревают в убийстве

По данным следствия, 27 января 2003 года на одной из улиц в селе Кочубеевском между двумя мужчинами произошел конфликт из-за малозначительного повода. Один из них дважды ударил 20-летнего оппонента складным ножом в грудь. Молодой человек погиб на месте, злоумышленник скрылся.

«Благодаря грамотно организованным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю местонахождение обвиняемого удалось установить спустя 14 лет на территории Астрахани», — сообщает пресс-служба СК РФ.

По ходатайству следствия суд заключил 34-летнего задержанного под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление ранее собранных доказательств, расследование продолжается.