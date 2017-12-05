Задержан подозреваемый в убийстве 14‑летней давности на Ставрополье

Ставропольский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Астрахани задержали мужчину, которого подозревают в убийстве

По данным следствия, 27 января 2003 года на одной из улиц в селе Кочубеевском между двумя мужчинами произошел конфликт из-за малозначительного повода. Один из них дважды ударил 20-летнего оппонента складным ножом в грудь. Молодой человек погиб на месте, злоумышленник скрылся.

«Благодаря грамотно организованным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю местонахождение обвиняемого удалось установить спустя 14 лет на территории Астрахани», — сообщает пресс-служба СК РФ.

По ходатайству следствия суд заключил 34-летнего задержанного под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление ранее собранных доказательств, расследование продолжается.

Розыск людей Следственный комитет Убийство
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Памфилова рассказала об иностранном вмешательстве в выборы в РФ
В Ставрополе после взрыва в жилом доме проводят рейды по квартирам, сдающимся в аренду
В Краснодаре сторонники Навального проводят одиночные пикеты
В парке Краснодара появится «вязаный street art»
Володин назвал закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях политикой закрытия ртов
Стал известен график движения новогодних трамваев в Краснодаре

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале