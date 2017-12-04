На Ставрополье у студента-сироты через сим-карту украли 995 тыс. рублей

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ставропольском крае сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в краже с банковской карты

Житель Кисловодска сообщил в дежурную часть полиции, что с его банковского счета украли деньги.

По предварительным данным, трое парней узнали, что их сосед по студенческому общежитию должен получить крупную социальную выплату, которая полагается ему как сироте. Злоумышленники украли из его мобильного телефона сим-карту, поставили ее на другой телефон и через услугу «Мобильный банк» перевели деньги на другие счета, а затем обналичили их. Сумма ущерба составила 995 тыс. рублей.

Подозреваемых доставили в городской ОВД, они дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Дети-сироты Кражи Полиция Студенты
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