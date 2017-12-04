В Краснодаре эвакуировали ТЦ «Галерея» и «Мега»

4 декабря эвакуировали здание торгового центра «Галерея» в Краснодаре и «Мегу» в Адыгее

Из здания вывели посетителей и персонал, сообщили порталу Юга.ру сотрудники ТЦ. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю информацию пока не прокомментировали.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре и Адыгее 21 ноября была массовая эвакуация. Тогда поступили сообщения о минировании 16 объектов: торговых центров «Галерея», «Галактика», «МЕГА Адыгея-Кубань», «СИТИ ЦЕНТР», «Европа», «Кристалл», здания мэрии Краснодара. Также эвакуировали студентов и сотрудников КубГУ и КубГМУ, школы № 66 и 57.

Только сегодня МВД отчиталось о пресечении деятельности нелегального оператора международной и междугородной телефонной связи, который использовался для сообщений о минировании.