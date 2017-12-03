«Анжи» разгромил «СКА-Хабаровск» в последнем домашнем матче года

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 3 декабря провел матч 19-го тура российской премьер-лиги против «СКА-Хабаровска»

Последняя игра 2017 года на «Анжи-Арене» завершилась со счетом 4:0.

На 1-й минуте форвард махачкалинцев Хуан Лескано забил гол в ворота своей бывшей команды. Через 7 минут Владимир Полуяхтов удвоил преимущество хозяев.

На 26-й минуте арбитр удалил с поля голкипера хабаровчан Александра Криворучко. После этого в ворота стал Александр Довбня.

На 43-й минуте Иван Маркелов довел счет до разгромного, а за 5 минут до конца основного времени Игорь Армаш забил четвертый мяч в ворота гостей.