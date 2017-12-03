«Анжи» разгромил «СКА-Хабаровск» в последнем домашнем матче года
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 3 декабря провел матч 19-го тура российской премьер-лиги против «СКА-Хабаровска»
Последняя игра 2017 года на «Анжи-Арене» завершилась со счетом 4:0.
На 1-й минуте форвард махачкалинцев Хуан Лескано забил гол в ворота своей бывшей команды. Через 7 минут Владимир Полуяхтов удвоил преимущество хозяев.
На 26-й минуте арбитр удалил с поля голкипера хабаровчан Александра Криворучко. После этого в ворота стал Александр Довбня.
На 43-й минуте Иван Маркелов довел счет до разгромного, а за 5 минут до конца основного времени Игорь Армаш забил четвертый мяч в ворота гостей.
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По итогам 19 туров чемпионата России махачкалинцы с 19 очками расположились на предпоследнем, 15‑м месте турнирной таблицы. Армейцы с 12 баллами занимают последнюю строчку.
В последнем матче года желто-зеленые 9 декабря сыграют в гостях у московского «Динамо». В первой встрече весенней части сезона «Анжи», ориентировочно 4 марта, на своем поле сыграет с казанским «Рубином».
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