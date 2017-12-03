«Анжи» разгромил «СКА-Хабаровск» в последнем домашнем матче года

Дагестан, Вся Россия

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  • Матч чемпионата России «Анжи» — «СКА-Хабаровск» © Фото пресс-службы ФК «Анжи»
  • Матч чемпионата России «Анжи» — «СКА-Хабаровск» © Фото пресс-службы ФК «Анжи»

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 3 декабря провел матч 19-го тура российской премьер-лиги против «СКА-Хабаровска»

Последняя игра 2017 года на «Анжи-Арене» завершилась со счетом 4:0.

На 1-й минуте форвард махачкалинцев Хуан Лескано забил гол в ворота своей бывшей команды. Через 7 минут Владимир Полуяхтов удвоил преимущество хозяев.

На 26-й минуте арбитр удалил с поля голкипера хабаровчан Александра Криворучко. После этого в ворота стал Александр Довбня.

На 43-й минуте Иван Маркелов довел счет до разгромного, а за 5 минут до конца основного времени Игорь Армаш забил четвертый мяч в ворота гостей.

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По итогам 19 туров чемпионата России махачкалинцы с 19 очками расположились на предпоследнем, 15‑м месте турнирной таблицы. Армейцы с 12 баллами занимают последнюю строчку.

В последнем матче года желто-зеленые 9 декабря сыграют в гостях у московского «Динамо». В первой встрече весенней части сезона «Анжи», ориентировочно 4 марта, на своем поле сыграет с казанским «Рубином».

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