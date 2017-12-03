Водитель-школьник попал в ДТП, пытаясь скрыться от полиции в Ставрополе

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Несовершеннолетний водитель и его пассажир пострадали в результате ДТП в Ставрополе

По данным краевого УГИБДД, в ночь на 2 декабря полицейские попытались остановить Daewoo Nexia, однако водитель уехал. Началась погоня.

На улице Ленина водитель иномарки потерял управление, наехал на бордюр и припаркованный там ВАЗ-2110.

Выяснилось, что за рулем находился 16-летний школьник. Его, а также его пассажира-ровесника доставили в медучреждение с травмами. От прохождения медосвидетельствования водитель отказался.

На правонарушителя составили административные протоколы, передает NewsTracker.

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