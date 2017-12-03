В Кабардино-Балкарии погиб бейсджампер. Он был фигурантом дела о покраске звезды на московской высотке

В Кабардино-Балкарии при прыжке в Баксанском ущелье 1 декабря погиб российский бейсджампер Александр Погребов

Погребов был фигурантом так называемого высотного дела. В августе 2014 года украинский руфер Павел Ушевец, известный как Гриша Мустанг, покрасил в цвета украинского флага звезду на шпиле высотки на Котельнической набережной в Москве.

Павел Ушевец взял на себя ответственность за покраску звезды, но четверо бейсджамперов, позже прыгнувших с высотки с парашютами, были обвинены в вандализме и хулиганстве по политическим мотивам (ч. 2 ст. 214 и ч. 2 ст. 213 УК). Следствие посчитало, что они сделали это для привлечения внимания к акции. Сами бейсджамперы говорили, что ничего не знали о покраске звезды.

В 2015 году Погребова и других бейсджамперов оправдал суд.