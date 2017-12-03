Похищенную в Дагестане пятилетнюю девочку нашли в Подмосковье спустя 11 месяцев
Пятилетнюю девочку, которая пропала в Дагестане в январе 2017 года, нашли в подмосковной Балашихе
Девочка 27 января в Хасавюрте без присмотра родителей просила милостыню у прохожих и пропала. Приоритетной версией следствия было похищение.
«30 ноября в Московской области обнаружена похищенная малолетняя. По подозрению в совершении данного преступления задержаны две жительницы села Баташюрт Хасавюртовского района Дагестана», — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Дагестану Расул Темирбеков.
Сейчас продолжается расследование уголовного дела, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым, сообщают РИА «Новости».
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