Похищенную в Дагестане пятилетнюю девочку нашли в Подмосковье спустя 11 месяцев

Дагестан

Распечатать

  • Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Пятилетнюю девочку, которая пропала в Дагестане в январе 2017 года, нашли в подмосковной Балашихе

Девочка 27 января в Хасавюрте без присмотра родителей просила милостыню у прохожих и пропала. Приоритетной версией следствия было похищение.

«30 ноября в Московской области обнаружена похищенная малолетняя. По подозрению в совершении данного преступления задержаны две жительницы села Баташюрт Хасавюртовского района Дагестана», — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Дагестану Расул Темирбеков.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым, сообщают РИА «Новости».

Дети
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале