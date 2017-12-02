В Ставрополе задержали 50-летнего мужчину с самодельными нунчаками

На жителя Ставрополя завели уголовное дело за изготовление холодного оружия

На улице Ставрополя полицейские задержали за мелкое хулиганство 50-летнего мужчину. При досмотре у него нашли и изъяли нунчаки.

Полицейский эксперт заключил, что нунчаки изготовлены самодельным способом и относятся к холодному оружию, передает «Комсомольская правда на Северном Кавказе» со ссылкой на пресс-службу МВД Ставропольского края.

Возбуждено уголовное дело по ст. 223 (Незаконное изготовление, переделка или ремонт холодного оружия), предусматривающей от трех до пяти лет лишения свободы и штраф от 100 до 200 тыс. рублей.

Расследование продолжается.

Согласно постановлению Правительства Ставропольского края, гражданам, которые добровольно сдадут оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, не будет грозить уголовная и административная ответственность. Кроме того, они могут получить денежное вознаграждение.

Как сообщали Юга.ру, в 2012 году в Горячем Ключе 20-летний парень избил бомжа нунчаками, а потом зарезал его. В 2015 году в Пятигорске мужчина напал на знакомого с нунчаками.