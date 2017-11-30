Главой Пятигорска стал Андрей Скрипник

В Пятигорске 30 ноября депутаты избрали нового мэра города

В результате тайного голосования победил Андрей Скрипник. На должность мэра помимо него претендовал председатель Молодежной общественной палаты Пятигорска Владимир Иванов, сообщает «Интерфакс».

Предыдущим мэром Пятигорска был Лев Травнев, он занимал эту должность 11 лет. Чиновник ушел в отставку 23 октября.