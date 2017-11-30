Главой Пятигорска стал Андрей Скрипник

Ставропольский край

Распечатать

  • Андрей Скрипник © Фото пресс-службы администрации Пятигорска

В Пятигорске 30 ноября депутаты избрали нового мэра города

В результате тайного голосования победил Андрей Скрипник. На должность мэра помимо него претендовал председатель Молодежной общественной палаты Пятигорска Владимир Иванов, сообщает «Интерфакс».

Предыдущим мэром Пятигорска был Лев Травнев, он занимал эту должность 11 лет. Чиновник ушел в отставку 23 октября.

Кадровые перестановки Пятигорск
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Памфилова рассказала об иностранном вмешательстве в выборы в РФ
В Ставрополе после взрыва в жилом доме проводят рейды по квартирам, сдающимся в аренду
В Краснодаре сторонники Навального проводят одиночные пикеты
В парке Краснодара появится «вязаный street art»
Володин назвал закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях политикой закрытия ртов
Стал известен график движения новогодних трамваев в Краснодаре

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале