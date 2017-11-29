Ледяной дождь прогнозируют на Ставрополье

Ставропольский край

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  • © Фото Юга.ру

На территории Ставропольского края ожидаются дождь и мокрый снег, которые при отрицательной температуре могут спровоцировать ухудшение ситуации на дорогах

«Из-за аномальной погоды, сложившейся на территории Ставрополя и близлежащих окрестностей — осадков в виде дождя при минусовой температуре, — могут возникнуть аварийно-опасные ситуации. В ближайшее время синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий: усиление ветра, мокрый снег», — сообщили в краевом УГИБДД.

Ведомство призвало участников дорожного движения быть максимально осторожными, снизить скорость движения, не выезжать на летней резине и соблюдать дистанцию.

Отмечается, что обледеневшая проезжая часть уже стала причиной нескольких ДТП во дворах Ставрополя. Пострадавших нет.

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