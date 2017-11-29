Власти Чечни назвали бессовестной практикой включение Кадырова в дело о госперевороте в Черногории

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и печати Джамбулат Умаров прокомментировал то, что имя главы республики Рамзана Кадырова появилось в обвинении по делу о госперевороте в Черногории

Как сообщали Юга.ру, имя Кадырова появилось в обвинительных актах прокуратуры на судебном процессе по подготовке государственного переворота в Черногории — якобы он агитировал лидеров мусульманской общины в Черногории сотрудничать с «Демфронтом», чтобы сменить действующую власть. Обвиняемыми по делу проходят лидеры черногорской оппозиции Милан Кнежевич и Андрия Мандич.

Умаров рассказал, что в январе 2017 года черногорская делегация легально на общественных началах побывала в Чечне с дружеским визитом. Представителей Черногории министр, по его словам, принимал лично.

«После ряда встреч по обмену опытом в области укрепления межпарламентских связей, борьбы с международным терроризмом и политики межконфессионального согласия они отбыли на родину», — рассказал Умаров РБК и подчеркнул, что «никаких встреч, ни кулуарных, ни тем более официальных, с Рамзаном Кадыровым [у них] не было».

До этого делегации из Черногории в Чечню не приезжали. Умаров добавил, что включение Кадырова в обвинительный акт является «бессовестной практикой» и «печальной обыденностью нашего времени». Он отметил, что попытка переворота в Черногории произошла осенью 2016 года, а делегация прибыла в Чечню зимой 2017 года и назвал нестыковку подтверждением непричастности Кадырова к госперевороту.