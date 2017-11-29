Кадырова заподозрили в причастности к подготовке госпереворота в Черногории

Имя главы Чечни Рамзана Кадырова появилось в обвинительных актах прокуратуры на судебном процессе по подготовке государственного переворота в Черногории

Обвиняемыми по делу проходят лидеры черногорской оппозиции Милан Кнежевич и Андрия Мандич. Они передали в российское посольство письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором просят о поддержке и информируют, что в обвинительных актах на суде с конца прошлой недели фигурирует имя главы Чечни Рамзана Кадырова. Его заподозрили в причастности, сообщают «Известия».

Кадыров, по мнению прокуроров, якобы агитировал лидеров мусульманской общины в Черногории за сотрудничество с «Демфронтом», чтобы сменить действующую власть.

Председатель Демократической народной партии, лидер «Демфронта» Милан Кнежевич заявил, что попытка связать Кадырова с попыткой госпереворота — это способ дискредитировать «Демфронт», который пытался налаживать экономическое и культурное сотрудничество с Чечней.

«Это попытка довести до конца сумасшедшую конспирологическую теорию о "российском следе" в черногорских выборах. Судебный процесс — способ оправдать политику правящего режима, которая отвечает интересам западных держав. Военные базы и антироссийские санкции нужны не черногорскому народу, а Вашингтону», — сказал Кнежевич.

По данным «Известий», обвинение строится на показаниях одного человека — специального свидетеля Саши Синджелича. Он говорит, что с 26 по 27 сентября 2016 года был в Москве, где от российских спецагентов получил деньги, а также инструкции по осуществлению переворота. Хорватия разыскивает свидетеля за убийство, совершенное в 2002 году. Сам он 2 ноября 2016 года, фигурируя в деле в статусе обвиняемого, заявлял, что его не пустили в Москву и развернули в аэропорту. После того как Саша Синджелич начал сотрудничать с прокуратурой и перешел в статус свидетеля, он поменял первоначальную версию. Это задокументировано черногорским судом в показаниях от 2 ноября 2016 года.

«Мы также просим у главы МИД РФ содействия в получении подтверждения того, что обвиняемые российские граждане Эдуард Шишмаков и Владимир Попов никогда не были задержаны сербскими спецслужбами по делу о подготовке переворота, как это утверждает черногорский прокурор», — заявил председатель партии «Новая сербская демократия» и первое лицо «Демократического фронта», объединяющего главные оппозиционные силы страны, Андрия Мандич.