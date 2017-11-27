Дагестанские моряки объявили голодовку из-за полугодового ареста своих судов в Астрахани

Члены экипажей трех судов — «Мысхако», «Торик» и «Каспий», принадлежащих махачкалинской компании «Инвест», объявили бессрочную голодовку в знак протеста против ареста теплоходов

Теплоходы были арестованы 21 апреля по инициативе Северо-Кавказской оперативной таможни на основе возбужденных административных дел, сейчас они находятся в порту Астрахани. По словам представителя компании «Инвест», из-за этого около 300 моряков остаются без работы и заработка, передает ТАСС.

Он пояснил, что административные дела возбуждены из-за «якобы неправомерной передачи судов другой компании». При этом в «Инвесте» утверждают, что такой сделки не было.

Как пишет газета «Черновик», согласно представлению Южной транспортной прокуратуры, подоплекой этих дел явились сведения, которые имелись у СКОТ в 2016 году. И до возбуждения административных дел эти факты не проверялись.

Сейчас дело передано в суд Минвод. Сегодня около здания суда был задержан капитан «Мысхако» Магомед Омаров, устроивший там одиночный пикет против действий сотрудников Северо-Кавказской таможни, сообщает «Кавказский узел».

В голодовке участвует порядка 15 человек. В своем видеообращении они заявляют, что СКОТ возбудила административные дела под вымышленным предлогом и что голодовка будет продолжаться до тех пор, пока их вопрос не разрешится.