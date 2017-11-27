В Кремле прокомментировали слова Кадырова о том, что он хочет уйти в отставку
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни о том, что он хочет покинуть свой пост
«Рамзан Кадыров неоднократно говорил, что является, образно говоря, наверное, достаточно последовательным и решительным членом круга единомышленников Путина. В данном случае, имеет намерение продолжать работать так, как ему поручает президент страны. Иного он не говорил — из этого мы и исходим», — цитирует Пескова RT.
Песков уточнил, что Рамзан Кадыров по-прежнему продолжает оставаться действующим главой республики.
Как сообщали Юга.ру, глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу заявил, что хотел бы оставить пост руководителя региона. Он мотивировал это тем, что пришло время.
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