«Ростов» обыграл «Анжи» благодаря дублю Бухарова

ФК «Ростов» одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 18-го тура РФПЛ

Встреча, прошедшая на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Открыл счет нападающий ростовчан Александр Бухаров, реализовав на 44-й минуте пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной. На 58-й минуте он удвоил преимущество желто-синих.

Это стало первой победой «Ростова» с 12 августа — серия без побед команды в чемпионате составила 11 матчей.

По результатам встречи «Ростов» с 22 очками поднялся на 10-е место турнирной таблицы РФПЛ, покинув зону переходных матчей. «Анжи» с 16 очками остался в зоне прямого вылета — на 15-м месте.

В 19-м туре «Ростов» 2 декабря сразится с московским «Динамо» в гостях, а махачкалинцы 3 декабря примут «СКА-Хабаровск».