Около вокзала в Кизилюрте задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских

Дагестан

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

Сотрудники полиции ранили и задержали мужчину, который напал на них с ножом прямо на улице в Кизилюрте

Инцидент произошел утром 26 ноября на привокзальной площади.

«Во время несения службы нарядом полиции мужчина совершил нападение на одного из сотрудников с ножом и ранил его. В ответ второй сотрудник полиции произвел выстрел в воздух, после чего открыл огонь и ранил нападавшего», — сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Раненый полицейский и нападавший госпитализированы. В СК РФ уточнили, что сотрудник полиции ранен в щеку.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Полиция
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