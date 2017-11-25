Подозреваемый в поджоге житель Дагестана вспорол себе живот. Родные заявили, что его пытали

Жена жителя Дагестана Акима Кулиева утверждает, что ее супруг, обвиняемый в поджоге районной администрации, порезал себе живот в СИЗО после пыток

Эллада Кулиева рассказала, что 4 ноября в их дом пришли вооруженные люди, которые 1,5 часа проводили обыски, а потом задержали ее мужа. По словам Кулиевой, оперативники вынудили ее супруга подписать протокол якобы об обнаружении в припаркованном во дворе УАЗе автомата и наркотиков, а после обысков из дома пропало 350 тыс. рублей.

Женщина рассказала РБК, что Кулиеву угрожают в СИЗО, у него гематома на голове, все лицо и тело в ранах и ссадинах. О пытках подозреваемого также рассказал известный боец ММА Хабиб Нурмагомедов. В Instagram он написал, что его друга Акима Кулиева «не первый день мучают и во время очередных пыток, он вскрыл свой живот, говоря что не подпишет то, что не сделал».

МВД Дагестана вечером 25 ноября опубликовало официальный релиз, в котором сказано, что подозреваемый нанес себе ранения осколками кафеля в область живота и руки и пострадавшему оказали первую помощь.