В Ингушетии врачи восстановили зрение самому пожилому россиянину

Врачи Ингушетии провели операцию по восстановлению зрения 121-летнему Аппасу Илиеву

Житель села Гули Джейрахского района страдал от катаракты. Операция прошла успешно, зрение мужчины было восстановлено. В правительстве республики отметили, что до этого из-за катаракты Илиев не мог читать Коран. Сейчас эта проблема позади, сообщает RT.

В правительстве Ингушетии отметили, что мужчина чувствует себя хорошо и идет на поправку.