В Ингушетии врачи восстановили зрение самому пожилому россиянину
Врачи Ингушетии провели операцию по восстановлению зрения 121-летнему Аппасу Илиеву
Житель села Гули Джейрахского района страдал от катаракты. Операция прошла успешно, зрение мужчины было восстановлено. В правительстве республики отметили, что до этого из-за катаракты Илиев не мог читать Коран. Сейчас эта проблема позади, сообщает RT.
В правительстве Ингушетии отметили, что мужчина чувствует себя хорошо и идет на поправку.
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