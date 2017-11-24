Причиной массового отравления студентов угарным газом в Махачкале могла стать неисправность котла в общежитии

Дагестан

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В прокуратуре Дагестана назвали предварительную причину массового отравления студентов в Махачкале

Как сообщали Юга.ру, 24 ноября более десятка студентов филиала Исламского университета были госпитализированы в Махачкале с признаками отравления угарным газом.

«15 учащихся из общежития образовательной организации поступили в РКБ № 2, 11 из них были госпитализированы. По предварительным данным, причиной утечки газа могла явиться неисправность отопительного котла в общежитии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Состояние пострадавших — удовлетворительное, добавили в прокуратуре. Проверка продолжается.

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