В Дагестане после перестрелки с двумя погибшими возбудили уголовное дело

Дагестан

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  • Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Дагестане возбудили уголовное дело после перестрелки в селе Азадоглы Магарамкентского района республики

По версии следствия, 23 ноября в 14:30 на окраине села на щебеночном заводе произошел конфликт между двумя группами мужчин. Он перерос в драку с применением огнестрельного оружия.

«В результате перестрелки от причиненных огнестрельных ранений в жизненно важные органы скончались два человека, еще двое с ранениями различной степени тяжести госпитализированы, им оказана медицинская помощь», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

Следователи рассматривают несколько версий случившегося, в том числе связанную с финансовыми обязательствами между конфликтующим сторонами. Расследование продолжается.

Как сообщали Юга.ру, в перестрелке участвовали дети высокопоставленных лиц. Среди убитых оказался местный депутат Эльдар Яралиев. Позже полиция отчиталась о шести задержанных.

Следственный комитет
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