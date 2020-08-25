Строительство Южного обхода Новороссийска собираются начать в 2021 году

Краснодарский край

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Власти Новороссийска рассказали, когда начнется строительство Южного обхода

Глава Новороссийска Игорь Дяченко 23 августа рассказал в своем инстаграме, что к первому этапу строительства Южного обхода приступят в 2021 году и закончат ориентировочно в 2023-м. Планируется, что новая четырехполосная дорога протяженностью 26 км разгрузит центр города от пробок.

В целом проектирование условно разделили на четыре этапа:

  1. от проспекта Дзержинского до улицы Шоссейной;
  2. от улицы Шоссейной до кладбища Кабахаха;
  3. от кладбища Кабахаха до 13 микрорайона;
  4. от 13 микрорайона до памятника «Непокоренным».

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В районе памятника «Непокоренным» Южный обход будет выходить на трассу А-290 «Новороссийск — Порт Кавказ».

Напомним, сейчас также идет строительство обхода Анапы, а на подъездах к Геленджику возводят развязки.

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