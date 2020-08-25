Строительство Южного обхода Новороссийска собираются начать в 2021 году

Глава Новороссийска Игорь Дяченко 23 августа рассказал в своем инстаграме, что к первому этапу строительства Южного обхода приступят в 2021 году и закончат ориентировочно в 2023-м. Планируется, что новая четырехполосная дорога протяженностью 26 км разгрузит центр города от пробок.

В целом проектирование условно разделили на четыре этапа: