Строительство Южного обхода Новороссийска собираются начать в 2021 году
Власти Новороссийска рассказали, когда начнется строительство Южного обхода
Глава Новороссийска Игорь Дяченко 23 августа рассказал в своем инстаграме, что к первому этапу строительства Южного обхода приступят в 2021 году и закончат ориентировочно в 2023-м. Планируется, что новая четырехполосная дорога протяженностью 26 км разгрузит центр города от пробок.
В целом проектирование условно разделили на четыре этапа:
- от проспекта Дзержинского до улицы Шоссейной;
- от улицы Шоссейной до кладбища Кабахаха;
- от кладбища Кабахаха до 13 микрорайона;
- от 13 микрорайона до памятника «Непокоренным».
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Напомним, сейчас также идет строительство обхода Анапы, а на подъездах к Геленджику возводят развязки.
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