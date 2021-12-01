В Новороссийске на год позже начнется строительство Южного обхода

Власти Новороссийска в августе сообщали о планах начать строительство дороги в 2021 году и закончить в 2023 году. Теперь сроки сдвинулись на год

Ранее Юга.ру писали, что мэр Новороссийска Игорь Дяченко рассказал в своем инстаграм-аккаунте о планах по строительству Южного обхода города. 23 августа он опубликовал пост, в котором написал, что к первому этапу строительства Южного обхода приступят в 2021 году и закончат, ориентировочно, в 2023-м.

Планировалось, что дорогу построят в четыре этапа: от проспекта Дзержинского до улицы Шоссейной;

от улицы Шоссейной до кладбища Кабахаха;

от кладбища Кабахаха до 13 микрорайона;

от 13 микрорайона до памятника «Непокоренным».

1 декабря во время прямой линии губернатора Кубани Вениамина Кондратьева стало известно, что начать строительство объездной трассы планируют в 2022 году. Стройка, предположительно, продлится два года. Реализация проекта обойдется в 19 млрд рублей. Об этом рассказал вице-губернатор Александр Трембицкий.