В Новороссийске на год позже начнется строительство Южного обхода

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Власти Новороссийска в августе сообщали о планах начать строительство дороги в 2021 году и закончить в 2023 году. Теперь сроки сдвинулись на год

Ранее Юга.ру писали, что мэр Новороссийска Игорь Дяченко рассказал в своем инстаграм-аккаунте о планах по строительству Южного обхода города. 23 августа он опубликовал пост, в котором написал, что к первому этапу строительства Южного обхода приступят в 2021 году и закончат, ориентировочно, в 2023-м.

Планировалось, что дорогу построят в четыре этапа:

  • от проспекта Дзержинского до улицы Шоссейной;
  • от улицы Шоссейной до кладбища Кабахаха;
  • от кладбища Кабахаха до 13 микрорайона;
  • от 13 микрорайона до памятника «Непокоренным».

1 декабря во время прямой линии губернатора Кубани Вениамина Кондратьева стало известно, что начать строительство объездной трассы планируют в 2022 году. Стройка, предположительно, продлится два года. Реализация проекта обойдется в 19 млрд рублей. Об этом рассказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

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«До конца 2024 года будут закончены работы по обходу Новороссийска, выведем из города весь транзитный транспорт», — пояснил вице-губернатор.

По словам чиновника, проект уже прошел экспертизу. В администрации Краснодарского края уточнили, что протяженность дороги составит около 26 км.

Дороги Новороссийск Транспорт

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В Новороссийске на год позже начнется строительство Южного обхода
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