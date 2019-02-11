Озеро Абрау и скала Парус. Как добраться на машине и зачем туда ехать зимой

Серия автомобильных маршрутов была бы неполной без «малого туристического треугольника», в путешествие по которому отправился редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко. Сопровождает его по традиции автомобиль, предоставленный «Фольксваген Центр Юг-Авто».

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Как местные жители, так и гости Кубани привыкли посещать побережье в летний курортный сезон. Казалось бы, для зимы есть горные курорты, снежные склоны и так далее. Но и у берегов озер и моря бывает очень даже уютно в это время года, да и легкий бриз романтики на барашках волн часто пробирается на каменистый берег. На этом можно было и закончить повествование. Превзойти в описании природы Михаила Пришвина едва ли возможно, но попробуем толково описать пару мест, которые удалось посетить на кроссовере Volkswagen Touareg. Что включает в себя «малый туристический треугольник» Кубани?

Маршрут примерно такой: Краснодар — Северская — Абинск — Крымск — Верхнебаканский — Абрау‑Дюрсо — Геленджик — Архипо‑Осиповка — Джубга — Дефановка — Горячий Ключ — Краснодар. Бывает и «большой треугольник», который проходит через Славянск-на-Кубани к Тамани, но о нем поговорим ближе к весне или даже лету.

Озеро Абрау В путешествии по нашему «треугольнику» можно найти что-нибудь интересное, даже не сворачивая с основного маршрута. Чего стоит уже огромная надпись «Я люблю Холмскую» на въезде в станицу. Фотографии с этим монументальным творением в соцсетях наверняка редкость. Но путь наш лежал в Абрау-Дюрсо. Зимой здесь интересно не меньше, чем летом (с винными дегустациями на заводе). Если на предприятии ЗАО «Абрау-Дюрсо» вам быть не приходилось, можно сходить на экскурсию.

Место это облюбовал еще в 1870 году сам император Александр II. Добавляет интриги и ежегодный приход стихии в виде затопления набережной озера Абрау. Находчивые местные жители даже в таких ситуациях не теряются и предлагают сфотографироваться на доске для сапсерфинга или в лодке у колонн смотровой беседки.

Заходить в воду, конечно, холодновато. На улице градусов восемь по Цельсию, а вода тут не теплее пяти-шести градусов. Хотя чего не сделаешь ради хорошего кадра?

Озеро, кстати, можно объехать, чтобы пробраться к лесу или на небольшие полянки, расположенные вдоль берега. В это время здесь можно поймать «кое-что интересное» — так, по крайней мере, рассказали местные рыбаки. Однако даже если крючок ваш останется пуст, то пустоту в душе после городской суеты можно заполнить здесь с лихвой. Виды на озеро и окрестности замечательные.

Вдалеке видны небольшие купола. Это на холме у озера возвышается храм святой Ксении Петербургской. Проехать туда труда не составит. От храма открывается отличный вид на озеро и горы. Ну и само культовое сооружение — отличная местная достопримечательность. В целом, на озере можно застрять на весь день и даже остаться на ночь. Благо в это время года мест в отелях достаточно и цены, в сравнении с курортным сезоном, не сильно кусаются. Отличный вариант сбросить груз забот и вырваться из города на выходные. Дороги свободны, так что доехать сюда вполне реально за пару часов.

Почему стоит выбрать для поездки VW Touareg?

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В этой поездке воспользоваться в полном объеме отличными проходимыми качествами Volkswagen Touareg нам не удалось, как, например, это было в путешествии к Грозовым воротам. Вот где действительно без внедорожных качеств этого легендарного «проходимца» просто никак.

Зато мы испытали Touareg на экономичность. Под капотом нового немецкого внедорожника в топовой комплектации R-Line располагается 249-сильный турбированный дизельный мотор V6, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП. Привод, естественно, полный.

Многие «знатоки» современных автомобилей заявляют о колоссальной прожорливости больших внедорожников. При этом средний расход топлива в нашей поездке составил 9,6-10 литров на 100 км пути. Стоит отметить, что если путь к Абрау-Дюрсо через Абинск — это в основном равнины, то дорога от Абрау в сторону Джубги — самые настоящие горы. А в районе Дивноморского и Джанхота — тем более. Так что 10 литров на сотню, согласитесь, отличный вариант для такого большого внедорожника, как Touareg. Ну и о комфорте не стоит забывать: кожаный салон, панорамная крыша, огромный монитор мультимедийной системы, функция массажа в креслах, электронные настройки. Здесь есть все, что нужно для даже самого требовательного водителя. ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ-ДРАЙВ

Новороссийская дорога Город-герой Новороссийск достоин отдельного материала, который мы обязательно постараемся сделать. Но даже не заезжая в город и не касаясь его богатой и героической истории, можно «зацепить» новороссийской красоты непосредственно с трассы, по которой следует двигаться к Парусу.

Тут и мемориал «Огненный рубеж» на выезде из города (рядом стоит обстрелянный вагон), и смотровая площадка у памятника «Морякам революции» с видом на город и порт. В целом можно прикоснуться к истории этой местности даже с трассы. Но лучше, конечно, изучить это подробно поближе.

Скала Парус На обратном пути было принято решение посетить скалу Парус. Это достопримечательность у морского берега в районе села Прасковеевка, что в 30 км от Геленджика (координаты: 44.261910, 38.110380). Ехать сюда надо через Дивноморское, в сторону Джанхота, а затем — в Прасковеевку, на пляж. В принципе, главная асфальтированная дорога там одна, промахнуться сложно. Оставляем машину у пляжа и пешком идем по гальке в правую сторону (если смотреть на море). Скалу видно издалека.

Высота Паруса примерно 25 метров. Это кусок берега, состоящий из песчаника, который уже больше сотни лет радует глаз пребывающих в этих местах людей. При этом в начале прошлого века скалу исследовали специалисты и установили, что по ней четыре раза стреляли из броненосца. Однако сильного ущерба это за собой не повлекло, снаряды оставили лишь несколько отметин. Это, кстати, отчасти развенчивает миф о том, что отверстие в скале — след от ядра времен Кавказской войны.

Во время отлива в отверстие скалы можно пробраться, не намочив ног в холодных водах Черного моря. Для любителей красивых фотографий — еще одна отличная локация.