Подписчики МТС Premium на Кубани получат скидки на каршеринг BelkaCar

1 июня МТС и каршеринговый сервис BelkaCar запустили спецтариф со скидками для подписчиков МТС Premium

С 1 июня новые и действующие пользователи МТС Premium получат: скидку 10% на поминутную аренду машины в BelkaCar;

скидку 30% на страховку;

дополнительные пять минут бесплатного ожидания.

Спецусловия на аренду действуют для всех автомобилей парка BelkaCar и на всей территории присутствия каршеринга — в Сочи, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Москве и Московской области.

Чтобы воспользоваться спецтарифом, зайдите в приложение BelkaCar и выберите машину для аренды. Тариф для подписчиков МТС Premium появится первым в списке.

«Мы рады объявить, что с начала июня наши подписчики смогут воспользоваться арендой автомобилей в одном из крупнейших каршерингов в России на выгодных условиях. Такое партнерство — ещё один шаг в реализации проектов, направленных на создание комфортной городской среды и предлагающих привлекательные условия на сервисы и продукты для наших клиентов», — рассказала вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.

МТС Premium — подписка на сервисы и продукты экосистемы МТС — 50 ГБ интернета, музыка, онлайн-кинотеатр, кешбэк и многое другое. Подключить опцию можно на сайте.

BelkaCar — российский сервис каршеринга (работает с октября 2016 года) с автопарком в 5 тыс. машин. Компания вошла в топ-10 крупнейших каршеринговых компаний мира и в топ-3 операторов России. В сервисе зарегистрировались 1,7 млн человек, количество поездок на машинах BelkaCar достигло 35 млн. Сервис работает в Москве, Сочи, Краснодаре, Новороссийске, Анапе и Геленджике.