Подписчики МТС Premium на Кубани получат скидки на каршеринг BelkaCar

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

1 июня МТС и каршеринговый сервис BelkaCar запустили спецтариф со скидками для подписчиков МТС Premium

С 1 июня новые и действующие пользователи МТС Premium получат:

  • скидку 10% на поминутную аренду машины в BelkaCar;
  • скидку 30% на страховку;
  • дополнительные пять минут бесплатного ожидания.

Спецусловия на аренду действуют для всех автомобилей парка BelkaCar и на всей территории присутствия каршеринга — в Сочи, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Москве и Московской области.

Чтобы воспользоваться спецтарифом, зайдите в приложение BelkaCar и выберите машину для аренды. Тариф для подписчиков МТС Premium появится первым в списке.

Читайте также:

«Мы рады объявить, что с начала июня наши подписчики смогут воспользоваться арендой автомобилей в одном из крупнейших каршерингов в России на выгодных условиях. Такое партнерство — ещё один шаг в реализации проектов, направленных на создание комфортной городской среды и предлагающих привлекательные условия на сервисы и продукты для наших клиентов», — рассказала вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.

МТС Premiumподписка на сервисы и продукты экосистемы МТС — 50 ГБ интернета, музыка, онлайн-кинотеатр, кешбэк и многое другое. Подключить опцию можно на сайте.

BelkaCar — российский сервис каршеринга (работает с октября 2016 года) с автопарком в 5 тыс. машин. Компания вошла в топ-10 крупнейших каршеринговых компаний мира и в топ-3 операторов России. В сервисе зарегистрировались 1,7 млн человек, количество поездок на машинах BelkaCar достигло 35 млн. Сервис работает в Москве, Сочи, Краснодаре, Новороссийске, Анапе и Геленджике.

Как писали ранее Юга.ру, МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию».

Автомобили Мобильная связь МТС Связь

Новости

В Краснодаре из-за поломки вагона остановились трамваи
В Сочи закрылись «Хаски парк» и «Оленья ферма»
В Краснодаре начали сносить часть недостроенной поликлиники, чтобы достроить. Ее строят с 2006 года
В Сочи планируют построить стационарный центр помощи дельфинам. Это будет первый в России подобный проект
Организаторы «Новой волны» перенесли международный конкурс на 2023 год
Между Сочи и Горячим Ключом хотят построить скоростную трассу

Лента новостей

Гидроузел всех проблем
Вчера, 15:35
Гидроузел всех проблем
Как жители Абинского района оказались по ту сторону цивилизации после обрушения плотины
Краснодарцы смогут посмотреть фильмы под открытым небом
Вчера, 16:46
Краснодарцы смогут посмотреть фильмы под открытым небом
МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию»
Вчера, 11:41
МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию»
Протестировали приложение на себе

Реклама на сайте