Куда можно улететь из Краснодара и Москвы на новогодние каникулы? 17 стран и правила их посещения

Мы знаем, как вы за два года пандемии изголодались по путешествиям. Сейчас страны постепенно открывают границы, но важно не запутаться в новых правилах их пересечения. Куда можно улететь из России прямо сейчас без шенгена? Где нужны прививки, а где достаточно ПЦР-теста? Сколько стоит анализ по прилете? В какой стране какая погода и чем заняться в отпуске? Иолина Грибкова разобралась во всем за вас.

Шри-Ланка Средняя температура в январе днем: +29 — 31°С. Чем заняться. Зимой на острове — пик пляжного сезона. Можно серфить в Индийском океане, гулять по чайным плантациям и любоваться многочисленными буддийскими достопримечательностями. Правила въезда. Вакцинированным туристам старше двух лет всё равно придется сдать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до прибытия на Цейлон. Принимают только оригинал на английском языке с печатью, QR или штрих-кодом (распечатать сертификат на английском языке можно из личного кабинета на Госуслугах). Невакцинированным необходимо до прилета на сайте приобрести местную страховку от COVID-19. Она стоит 12 долларов и покрывает расходы на лечение в размере 50 тыс. долларов, также придется заплатить 40 долларов за ПЦР-анализ по прибытии. Кроме того, российским туристам снова нужна виза. Стоимость 40 долларов на человека. Полностью вакцинированные могут получить визу в аэропорту, остальным нужно оформить ее заранее. Вылеты из Москвы.

Куба Средняя температура в январе днем: +26°С. Чем заняться. Остров Свободы встретит теплым Карибским морем, широкими пляжами с белым песком, тропической природой. Можно съездить на экскурсии по плантациям табака, оценить знаменитый колониальный стиль архитектуры и попробовать национальную кухню.

Куба © Фото hoeldino с сайта pixabay.com

Правила въезда. Нужен сертификат о вакцинации против COVID-19 препаратами, которые одобрены в стране-отправителе. Туристам без сертификата потребуется сдать один ПЦР-тест (не ранее чем за 72 часа) в России, второй — по прибытии на Кубу. Вылеты из Москвы. Гражданам РФ виза не нужна. ОАЭ Вылет из Краснодара Средняя температура в январе днем: +23°С. Чем заняться. Небоскребы, переполненные брендовые товарами бутики, футуристическая архитектура, богатство гостиничных интерьеров и сафари по пустыне — восточная сказка на современный лад. Кажется, что вся страна создана для развлечений.

ОАЭ © Фото BS1920 с сайта pixabay.com

Правила въезда. Если собираетесь в Дубай, то нужен тест на Covid-19, срок давности — не более 3 суток на момент прибытия. Также всем гражданам России в аэропорту по прилету придется повторно сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. Туристам, прилетающим в Шаржу, второй тест сдавать не нужно. Египет Вылет из Краснодара Средняя температура в январе днем: +22°С. Чем заняться. Дайвинг в глубинах Красного моря, во многих отелях есть теплые бассейны, ну и традиционные экскурсии к пирамидам. Отлично подходит тем, кто плохо переносит жару.

Египет © Фото jarekgrafik с сайта pixabay.com

Правила въезда. Для посещения Египта нужно предоставить или сертификат о вакцинации (Спутник V), или ПЦР-тест (туристам от 6 лет). Требуется оформить визу (можно в аэропорту), ее стоимость 25 долларов. Турция Вылет из Краснодара Средняя температура в январе днем: +15°С. Чем заняться. Классику никто не отменял даже зимой. Можно отправиться в Стамбул и Каппадокию (воздушные шары там летают и в январе), а можно — к берегам Средиземного моря. Загорать и купаться, конечно, не получится, но кого смущают такие мелочи?

Стамбул, Турция © Фото VisionPics с сайта pixabay.com

Правила въезда. Необходим или сертификат вакцинации (только Спутник V), или ПЦР-тест (для туристов с 12 лет), или справка о перенесенном заболевании (действует полгода). Для выезда из РФ еще нужно заполнить анкету и получить HES-код. Армения Вылет из Краснодара Средняя температура в январе днем: +2°С. Чем заняться. Панорамы гор (знаменитая Арарат!), религиозные святыни, звук дудука, и, конечно, местная кухня.

Гора Арарат, Армения © Фото ditord с сайта pixabay.com

Правила въезда. Потребуется сертификат вакцинации или ПЦР-тест (туристам от 7 лет). В Армении одобрены российские Спутник V и Спутник Лайт, европейские AstraZeneca, Moderna, а также китайские CoronaVac и Sinopharm. Иордания Средняя температура в январе днем: +11 — 13°С. Чем заняться. «Лунная» пустыня Вади–Рам (там снимали фильм «Марсианин»), древний город Петра, горячие источники Хаммамат-Маин, лесистые холмы и Мертвое море — минимальная программа при посещении страны.

Вади-Рам, Иордания © Фото ChiemSeherin с сайта pixabay.com

Правила въезда. Туристам (от 5 лет) нужен отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 на английском или арабском языках. Перед вылетом все путешественники должны заполнить декларацию на сайте и получить QR-код. В международных аэропортах страны все невакцинированные пассажиры (принимается только Спутник V) обязаны сдать второй тест на коронавирус, его нужно заранее оплатить через портал. Вылеты из Москвы. Азербайджан Вылет из Краснодара Средняя температура в январе днем: +7°С. Чем заняться. Азербайджан — страна, в которой удивительным образом переплетаются русская, турецкая и персидская культуры. Можно гулять по берегу Каспийского моря, купаться в термальных источниках, увидеть зороастрийские храмы или посетить горнолыжные курорты.

Баку, Азербайджан © Фото faiknagiyev с сайта pixabay.com

Правила въезда. Для туристов старше 18 лет нужен сертификат о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 либо медицинского документа о выздоровлении. Также нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета. У путешественников в возрасте от 1 года до 18 лет в аэропорту потребуют только тест на коронавирус. Венесуэла Средняя температура в январе днем: +25°С. Чем заняться. Для любителей «тюленьего» отдыха здесь километры белоснежных пляжей Карибского моря, для активных путешественников — серфинг, виндсерфинг и кайтбординг. Эта страна на северном побережье Южной Америки известна невероятной красотой природы: самый высокий в мире водопад Анхель, величественные Анды, дельта реки Ориноко.

Венесуэла © Фото medinaalfaro с сайта pixabay.com

Правила въезда. Путешественнику (в возрасте от 1 года) необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на русском и английском языках. По прибытии в аэропорт Венесуэлы нужно будет за свой счет (60 долларов наличными) сдать еще один анализ. Здесь же пассажирам и багажу предстоит пройти дезинфекцию в специально отведенных местах. Перед вылетом в Южную Америку необходимо зайти на сайт и зарегистрироваться, чтобы получить персональный QR-код. Виза россиянам не требуется. Вылеты из Москвы. Мексика Средняя температура в январе днем: +30°С. Чем заняться. Путешествие для тех, кто не боится длительных перелетов и высоких цен. Для катания на серфе уже не сезон, а вот для занятия дайвингом самое время: мексиканские Карибы — аквариум мира. Также смотрите пирамиды майя, сеноты, каньоны и дворцовые постройки.

Мексика © Фото KinEnriquez с сайта pixabay.com

Правила въезда. Въезд в страну свободный, без тестов и сертификатов. Нужно лишь за не ранее чем за 12 часов до вылета оформить бесплатное электронное разрешение на портале миграционной службы. Кипр Вылет из Краснодара Средняя температура в январе днем: +16 — 18°С. Чем заняться. Остров больше подходит для летне-осеннего отдыха, но и зимой это хороший способ сменить привычную обстановку за небольшую цену. Здесь можно гулять по горам, посетить озеро, куда прилетают зимовать розовые фламинго, изучить памятники античности, есть и те, что включены в список культурного наследия Юнеско.

Национальный природный парк Каво Греко, Кипр © Фото dimitrisvetsikas1969 с сайта pixabay.com

Правила въезда. Кипр принимает сертификат вакцинации Спутником V. Туристам без вакцины (от 12 лет) нужно предварительно (не раньше чем за 72 часа до вылета) сдать один ПЦР-тест на территории РФ и второй — по прибытии в аэропорт Ларнаки (за свой счет, обойдется в 15 евро). Всем пассажирам не ранее, чем за 24 часа до вылета на Кипр, нужно заполнить специальную форму для получения Cyprus Flight Pass (разрешение на въезд) и получить про-визу. Сербия Вылет из Краснодара Средняя температура в январе днем: +5°С. Чем заняться. Сербия славится архитектурой. Столица — Белград — один из самых древних городов в Европе. Визуально — это смесь дневного Санкт-Петербурга и ночного Берлина. Обязательно попробуйте жареные каштаны, ракию и котлету из трех видов мяса.

Белград, Сербия © Фото Djordjeuuu с сайта pixabay.com

Правила въезда. Туристам с 12 лет понадобится отрицательный ПЦР-тест, (сделать его нужно не ранее чем за 48 часов), переведенный на английский язык. Виза россиянам не нужна. Мальдивы Средняя температура в январе днем: +29 — 31°С Чем заняться. Погода в январе идеально подходит для пляжников, особенно тех, кто хочет снять собственную рекламу батончика Bounty. Мальдивы — одно из крупнейших коралловых государств в Аравийском море, ценится у дайверов всего мира за удивительную красоту подводного ландшафта.

Мальдивы © Фото SuzyT с сайта pixabay.com

Правила въезда. Чтобы отправиться на Мальдивские острова, всем без исключения туристам от 1 года нужно не ранее, чем за 96 часов до вылета, сдать ПЦР-тест на коронавирус и перевести его на английский язык. А за 24 часа — заполнить онлайн‑декларацию о здоровье и получить QR-код. Виза не требуется. Вылеты из Москвы. Доминикана Вылет из Краснодара и Ростова-на-Дону Средняя температура в январе днем: +26°С. Чем заняться. Песчаные пляжи со склонившимися над ними пальмами, почти прозрачное море, заповедники и национальные парки, отели на любой вкус с отличным сервисом (в том числе по любимой для российских туристов системе «всё включено»), круглый год — экзотические фрукты по доступным ценам. Чем не причины прямо сейчас купить билеты?

Доминиканская Республика © Фото LuidmilaKot с сайта pixabay.com

Правила въезда. Сдавать анализ на коронавирус для въезда в Доминиканскую Республику не нужно. Однако будьте готовы пройти (туристы от 5 лет) быстрый выборочный дыхательный тест (среди 3-15% прибывающих и всех, у кого есть симптомы заболевания). Те, кто предъявит справку вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, от выборочного тестирования освобождаются. Виза российским туристам не нужна. Болгария Средняя температура в январе днем: +1 — 6°С. Чем заняться. Если вы прокатились уже по всем снежным склонам Кубани и Северного Кавказа, то предлагаем отправиться на горнолыжные курорты Болгарии (их более десяти, по отзывам — достаточно бюджетные). Кроме того, экстрим можно совместить с лечебными процедурами.

Болгария © Фото smarkov2 с сайта pixabay.com

Правила въезда. Подойдет один из документов: сертификат вакцинации Спутником V на английском языке (начинает действовать спустя 14 дней после введения второго компонента), справка о перенесенном заболевании (действительна до полугода с момента выздоровления), результат ПЦР-теста (действует не более 72 часов), экспресс-тест (действует не более 48 часов). Освобождаются от всех справок дети до 12 лет. В Болгарию требуется Шенгенская виза. Туроператоры пишут, что ее откроют вам за дополнительные 4 тыс. 700 рублей с человека. Вылеты из Москвы.

Вьетнам Средняя температура в январе днем: +30°С. Чем заняться. Считается, что на дайвинг в Южно-Китайском море самые низкие цены в мире. Для экстремалов здесь созданы идеальные условия для занятий серфингом, виндсерфингом и кайтингом. Попробовать местную кухня стоит непременно, особенно, главную кулинарную достопримечательность — суп фо бо. Правила въезда. Нужно предъявить или сертификат вакцинации Спутником V (другие российские вакцины не признаны), или справку о перенесенном заболевании не старше шести месяцев от выздоровления. Также всем следует сдать ПЦР-тест (72 часа). Невакцинированные и не переболевшие страну посетить не смогут. По приезде в отель в первый же день все туристы обязаны сдать повторный бесплатный ковид-анализ или экспресс-тест на антиген, еще один — в последний день тура. Вылеты из Москвы.

Таиланд Средняя температура в январе днем: +32°С. Чем заняться. Еще одно райское место, уже облюбованное российскими туристами не только для путешествий, но и полноценной зимовки. Здесь есть буквально всё для расслабленного отдыха: теплое море, белоснежные пляжи, знаменитый национальный массаж, экзотические фрукты, попробовать суп Том Ям — часть обязательной программы. Правила въезда. Страна принимает сертификат вакцинации Спутником V. Непривитым нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест (72 часа). Еще один тест предстоит сдать в аэропорту по прилете. Обязательно использование мобильного приложения MorChana для отслеживания контактов (его установку проверят). Необходимо оформить Thailand Pass. Вылеты из Москвы.