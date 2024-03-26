В Анапе построят технологичный IT-отель «Корсаков». Бассейн, медитации, электросамокаты и другие фишки проекта

Строительная компания «ССК» объявила старт продаж номеров в гостиничном комплексе «Корсаков» в Анапе. Апартаменты в нем покупают как инвестицию: владельцы смогут проживать в них самостоятельно до одного месяца в год, а в остальное время — сдавать в аренду. Юга.ру узнали, какие технологичные особенности появятся у отеля и почему в нем удобно жить и отдыхать айтишникам.

Где находится отель и сколько стоят номера? Гостиничный комплекс находится в Анапе на Симферопольским шоссе, 100 близ Чембурского озера, в 1,4 км от жд-вокзала Анапы. Вдоль территории проходит канал, на берегу которого оборудуют прогулочную зону.

Комплекс состоит из трех 8-этажных корпусов на 842 номера. В одном из зданий откроют отель под управлением оператора «Алеан», а два других корпуса передадут в эксплуатацию управляющей компании. В них уже продают номера для розничных покупателей.

Площадь номеров — от 21,09 до 88,96 кв. метров. Высота потолков — 2,95 метров в гостиничных номерах и 4,17 метров в коммерческих помещениях. Большие витражные окна оборудовали декоративными ламелями — они создадут тень в солнечную погоду. Минимальная стоимость номера — 9 689 120 рублей (доступна ипотека). Отель планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.

Рендер отеля от дизайнерского бюро Decard Studio © Фото предоставлено пресс-службой компании «ССК»

© Рендер отеля от дизайнерского бюро Decard Studio, предоставлен пресс-службой компании «ССК»

Чем IT-отель будет отличаться от обычного? Во-первых, концентрацией умных технологий. Их использовали и при проектировании здания, и в качестве сервисов для гостей. Например, заселиться в номер отеля вы сможете, не подходя к стойке регистрации, — с помощью NFC-ключа или QR-кода. «Умный дом» поможет настроить сценарии управления шторами, адаптивным освещением и телевидением.

Во-вторых, комплекс станет площадкой событийного туризма для айтишников. Для них создадут удобные рабочие пространства: панорамные коворкинги с оборудованием, в том числе с VR-аксессуарами, конференц-залы, лектории и смарт-офисы. На всей территории отеля заработает высокоскоростной интернет по технологии GPON.

Умная система кондиционирования в номерах и общих зонах будет автоматически регулировать температуру, влажность и качество воздуха, подстраиваясь под предпочтения гостей. В холлах и лобби смонтируют циркадное освещение — оно меняет температуру и интенсивность в течение дня, положительно влияя на биоритмы человека.

Еще один приятный бонус: интеллектуальные инженерные системы сократят расходы на электричество. Систему безопасности отеля оснастят интеллектуальным наблюдением, интегрированным в городскую систему «Купол».

© Рендер отеля от дизайнерского бюро Decard Studio, предоставлен пресс-службой компании «ССК»

Инфраструктура на территории На площади в 3 га оборудуют: многоуровневую парковку на 551 машино-место с зарядками для электромобилей;

отдельные бассейны для детей и взрослых;

зоны отдыха: зеленые сады, лаунж-зоны и пространства для медитации;

хаб с электросамокатами.

Паркинг © Рендер отеля от дизайнерского бюро Decard Studio, предоставлен пресс-службой компании «ССК»

«Зеленые» зоны © Рендер отеля от дизайнерского бюро Decard Studio, предоставлен пресс-службой компании «ССК»

Бассейн © Рендер отеля от дизайнерского бюро Decard Studio, предоставлен пресс-службой компании «ССК»

Холл © Рендер отеля от дизайнерского бюро Decard Studio, предоставлен пресс-службой компании «ССК»

«Рынку на сегодня не хватает нестандартных продуктов, особенно в активно развивающемся гостиничном сегменте на фоне стремительно растущего внутреннего туризма. А современные интеллектуальные разработки позволят поднять качество проживания в отеле на принципиально новый уровень», — рассказывает директор по развитию ГК «ССК» Евгения Шишкова.