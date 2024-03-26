В Анапе построят технологичный IT-отель «Корсаков». Бассейн, медитации, электросамокаты и другие фишки проекта
Строительная компания «ССК» объявила старт продаж номеров в гостиничном комплексе «Корсаков» в Анапе. Апартаменты в нем покупают как инвестицию: владельцы смогут проживать в них самостоятельно до одного месяца в год, а в остальное время — сдавать в аренду.
Юга.ру узнали, какие технологичные особенности появятся у отеля и почему в нем удобно жить и отдыхать айтишникам.
Где находится отель и сколько стоят номера?
Гостиничный комплекс находится в Анапе на Симферопольским шоссе, 100 близ Чембурского озера, в 1,4 км от жд-вокзала Анапы. Вдоль территории проходит канал, на берегу которого оборудуют прогулочную зону.
Комплекс состоит из трех 8-этажных корпусов на 842 номера. В одном из зданий откроют отель под управлением оператора «Алеан», а два других корпуса передадут в эксплуатацию управляющей компании. В них уже продают номера для розничных покупателей.
Площадь номеров — от 21,09 до 88,96 кв. метров. Высота потолков — 2,95 метров в гостиничных номерах и 4,17 метров в коммерческих помещениях. Большие витражные окна оборудовали декоративными ламелями — они создадут тень в солнечную погоду.
Минимальная стоимость номера — 9 689 120 рублей (доступна ипотека).
Отель планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.
В Анапу — не только на море:
Чем IT-отель будет отличаться от обычного?
Во-первых, концентрацией умных технологий. Их использовали и при проектировании здания, и в качестве сервисов для гостей. Например, заселиться в номер отеля вы сможете, не подходя к стойке регистрации, — с помощью NFC-ключа или QR-кода. «Умный дом» поможет настроить сценарии управления шторами, адаптивным освещением и телевидением.
Во-вторых, комплекс станет площадкой событийного туризма для айтишников. Для них создадут удобные рабочие пространства: панорамные коворкинги с оборудованием, в том числе с VR-аксессуарами, конференц-залы, лектории и смарт-офисы. На всей территории отеля заработает высокоскоростной интернет по технологии GPON.
Умная система кондиционирования в номерах и общих зонах будет автоматически регулировать температуру, влажность и качество воздуха, подстраиваясь под предпочтения гостей. В холлах и лобби смонтируют циркадное освещение — оно меняет температуру и интенсивность в течение дня, положительно влияя на биоритмы человека.
Еще один приятный бонус: интеллектуальные инженерные системы сократят расходы на электричество.
Систему безопасности отеля оснастят интеллектуальным наблюдением, интегрированным в городскую систему «Купол».
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Инфраструктура на территории
На площади в 3 га оборудуют:
- многоуровневую парковку на 551 машино-место с зарядками для электромобилей;
- отдельные бассейны для детей и взрослых;
- зоны отдыха: зеленые сады, лаунж-зоны и пространства для медитации;
- хаб с электросамокатами.
«Рынку на сегодня не хватает нестандартных продуктов, особенно в активно развивающемся гостиничном сегменте на фоне стремительно растущего внутреннего туризма. А современные интеллектуальные разработки позволят поднять качество проживания в отеле на принципиально новый уровень», — рассказывает директор по развитию ГК «ССК» Евгения Шишкова.
В начале 2024 года АТОР отметил рост спроса на пятизвездочные отели Краснодарского края. Бронирование туров «все включено» в Анапу в 2024 году увеличилось на 40%. Сколько будут стоить путевки?