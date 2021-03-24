Orange Fitness отметил 18 лет. За плечами — пандемия и бодипозитив

Сегодня здоровый образ жизни в рекламе не нуждается. Но было ли так всегда? И когда мода на спорт закончится? Об этом портал Юга.ру поговорил с директором фитнес-клуба Orange Fitness на Леваневского Сергеем Барановым. А еще — о бодипозитиве, преодолении пандемии и кризиса 2008 года, о Москве как испытательном полигоне и о том, чем отличаются фитнесы-клубы в России, Европе и Америке. Вашему бизнесу 18 лет: вы запускали фитнес-клуб в 2003 году. Какой тогда был выбор у краснодарцев, которые хотели тренироваться для поддержания здоровья? — Выбор был, конечно, небольшой, но уже работали такие клубы, как, например, «Анита». Он, наверное, самый старый в городе, открылся где-то в 1999-м. Но это был небольшой клуб в подвальном помещении. Туда ходили те, кто уже тогда был за здоровый образ жизни и не видел себя без тренировок. На тот момент там были достаточно хорошие профессиональные тренеры, и потом часть из них даже перешла работать к нам. Рынок был абсолютно открытым и ненасыщенным. Мы так хорошо стартанули потому, что дали людям новую модель максимально комфортных условий: парковку, бассейн, профессиональные тренеры, лучшее оборудование, игровой корт, большой тренажерный зал. Все это вместе произвело зрелищный эффект комфортного, удобного и современного на тот момент фитнес-клуба.

Это вызвало ажиотаж, люди хотели попасть в Orange, быстро вовлекались. Не все, конечно, похудели или начали ЗОЖ, но многие люди хотя бы начали регулярно ходить в зал. Не всегда тренироваться, но, по крайней мере, ходить! Тогда это уже было круто и модно. Что для вас было самым сложным в пандемии? — Самым сложным для нас в год пандемии было поддержать сотрудников как финансово, так и эмоционально. Чтобы люди, несмотря на сложности, смогли достойно пережить трудные времена. Второе — сохранить клиентов и их доверие.

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Третье — спланировать выход из ситуации. Ведь мы понимали: рано или поздно это закончится, и нам надо заранее знать, что делать, когда разрешат работать полноценно. Поэтому, например, мы обучали наших сотрудников постковидной реабилитации у врачей Краевой клинической больницы. Мы уменьшали расписание для того, чтобы сократить одновременное количество тренирующихся и обеспечить социальную дистанцию. Мы предлагали клиентам все возможные условия оплаты и даже замораживали клубные карты. Но самым сложным, повторюсь, было сохранить работоспособную команду в докарантинном составе. Вспомните другие сложные периоды для вашего бизнеса — с чем они были связаны и как преодолевали их тогда? — Еще один сложный период — это кризис 2008 года. В один день резко изменился курс доллара и сократилась платежеспособность людей. На пару месяцев мы лишились дохода — люди были напуганы и не тратили ни на что в принципе. Никто не понимал, что будет дальше. Мы сильно сократили расходы и расписание тренировок. Но мы достойно прошли тот кризис, поэтому подобные события 2014 года уже не так пугали.

Популярность онлайн-тренеров росла и до карантина и развития удаленных практик. Как обычному фитнесу конкурировать с интернетом? — Обычный фитнес может конкурировать с интернетом, только развивая свой онлайн — выходя на YouTube, создавая и продвигая собственные программы или марафоны. Помимо этого, нужно улучшать сервис и предлагать те услуги, которые предлагает онлайн. Это позволит несколько нивелировать конкуренцию. Убрать ее полностью не получится, ведь объем бизнеса и расходов у фитнес-клуба и у онлайн-тренера очень разные. Но важно предложить клиентам тренироваться с нашим тренером онлайн откуда угодно — из дома или другого города. Этим мы тоже активно занимаемся после пандемии. На чей опыт вы ориентировались в развитии фитнес-клуба — на столичных или зарубежных коллег? — Много интересного к нам приходит из США и Европы, но не все приживается в РФ. Все новое обычно тестируется в Москве, а потом уже идет в регионы. Поэтому мы наблюдаем за всеми и делаем выводы: берем это для себя или нет. Есть форматы, популярные во всем мире, например, тренировки Les Mills, Pilates или Zumba. Но есть и национальные особенности, например, в построении клуба. В США клубы гораздо больше, мы такие не строим. Площадь Orange Fitness на Леваневского — 7 тыс. кв. метров, в Америке он считался бы средним, так как большими считаются площади 12–15 тыс. кв. метров. А в Европе самые большие фитнес-клубы занимают 3 тыс. кв. метров. Поэтому мы обязательно соотносим зарубежный опыт с отечественным.

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