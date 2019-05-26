Достойные проводы лидеров. Алексей Андронов о матче «Краснодара» с «Рубином» и ближайшем будущем «быков»

Специально для Юга.ру спортивный обозреватель Алексей Андронов рассказывает о матче «Краснодара» с «Рубином», который прошел 26 мая

Алексей Андронов

— Не знаю, в какой степени «Краснодар» верил в возможную осечку «Локомотива» на своем поле против «Уфы». Да, Вадим Евсеев в прошлом сезоне обыгрывал «Локомотив» в Москве с «Амкаром», но это была несколько иная фаза сезона. «Уфа» сейчас готовится к стыковым матчам, так что ждать от нее «игры на разрыв» — точно не стоило. Да и, полагаю, вообще большого внимания результату параллельного матча «Краснодар» не уделял. Завершая сложный, но очень интересный сезон, он параллельно прощался с двумя своими легионерами — Шарлем Каборе и Маурисио Перейрой. Разумеется, ни о каком другом результате, кроме победы, речи и быть не могло. Свой стадион, благодарный зритель. Странный, и откровенно доживающий сезон соперник.

Откровенно говоря, я ожидал от «Краснодара» большей результативности в этой встрече. Думал, что на эмоциях хозяева полетят вперед. Мурад Мусаев после матча сослался на высокую степень организованности всех команд Курбана Бердыева. Это действительно так, но мне все же кажется, что такому сопернику «быки» могут и должны забивать больше.

Весьма символично, что последний гол сезона оказался на счету Виктора Классона. Если не лучшего игрока «Краснодара», то, по крайней мере, самого стабильного. В следующем сезоне именно он может стать новым лидером команды и ее вожаком. Мурад Мусаев после матча уточнил, что часть его отпуска уйдет на обучение — тренеру необходимо получить соответствующую лицензию. Еще большая часть, уверен, пройдет в думах о новом «Краснодаре».

Ведь, по сути, именно сейчас Мусаеву предстоит строить собственный «Краснодар». Нынешняя версия — во многом досталась ему от предшественника, но в следующий сезон войдет уже структурно другая команда. С другими задачами — не забываем, что «быкам» предстоит нелегкий путь в квалификации Лиги чемпионов. На минувшей неделе к перешедшему в «Краснодар» ранее опорному полузащитнику Кайо добавился датчанин Юнес Намли — перспективный, но уже достаточно опытный игрок голландского «Зволле». Его прогресс в последних двух сезонах был очевидным, а минувшем чемпионате он стал первым игроком среди футболистов не топ-3 голландского футбола («Аякс», «Фейеноорд» и ПСВ) по количеству созданных голевых моментов.

В «Зволле» Намли играл либо на правом фланге, либо в центральной зоне. Полагаю, «Краснодар» видит его именно в последнем амплуа, и заменить Намли должен именно Перейру. Сказать о новичке больше пока нечего, так что с интересом ждем сборов и контрольных матчей. Уверен, что на этом селекция «Краснодара» не завершена, и судя по тому, что клуб активно начал подписывать новичков еще до окончания чемпионата России, соответствующие наработки есть и по другим позициям.

Вообще это межсезонье должно быть не только более ответственным (подготовка к квалификации Лиги чемпионов), но и более интересным для тренерского штаба «быков». Судя по действиям Мусаева в последнее время, он и сам понимает, что нужно иметь в распоряжении три-четыре тактические схемы, которые будут варьироваться в зависимости от сложности соперника, условий проведения матча, и собственного состояния «Краснодара». Не имея несколько вариантов игры, пройти следующий сезон успешно будет практически невозможно. Полагаю, будут матчи, когда мы увидим в исполнении «Краснодара» схему с тремя центральными защитниками — Фьолусон уже показал, что готов быть полезным при таком построении.

Такой вариант позволит обеспечить еще большую активность на флангах «Краснодара», построить мощный кулак в центре поля. Вообще команда должны быть готова к различным методикам ведения игры — пока это не «Манчестер Сити», и не «Барселона», чтобы уверенно диктовать сопернику свою волю. Мог ли «Краснодар» выступить в этом сезоне сильнее? Даже Мусаев признает, что да. Сейчас уже бессмысленно считать, где именно ронялись ключевые очки — чемпионат ушел в историю вслед за Лигой Европы. «Краснодару» требуется развитие и динамичный рост. По-моему, у клуба есть для этого все, даже несмотря на то, что предполагаемые доходы от Лиги чемпионов пока что являются условностью.