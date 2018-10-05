Гол, который поразил Галицкого, и вторая победа «Краснодара» в Лиге Европы. Обзор встречи с «Севильей»
Спортивный журналист Алексей Андронов о том, как «Краснодар» украшает Лигу Европы своими голами.
Алексей Андронов
Забивший в акробатическом кульбите Торнике Окриашвили (теперь кажется, что забивать по-другому грузинский полузащитник и не умеет) поднял Сергея Галицкого на ноги. Да как! Сложно вспомнить, чтобы владелец клуба реагировал на события столь ярко.
Первый гол, кстати, должен был обрадовать его еще больше — он очень напоминал эпическую победу «Краснодара» над «Спартаком» со счетом 4:0. Великолепный розыгрыш, быстрый и четкий, в котором соперники, по сути, исполняли роль тренировочных стоек. Завершил этот шедевр Перейра. Именно такой футбол Галицкий любит, именно его он декларирует как философию «Краснодара». Именно такие комбинации он потом долго предъявляет в качестве командного достижения. Здесь и впрямь все было очень красиво.
К этому моменту после автогола Каборе «Севилья» вела 1:0. На континенте невозможно найти более опытную команду, если мы говорим о Лиге Европы. В XXI веке «Севилья» выигрывала этот турнир пять раз. Она закалена в боях, она всегда хочет его выиграть (особенно после того как с недавних пор победа в турнире стала давать пропуск в Лигу чемпионов).
В общем-то к этой победе она и шла, и (как казалось ей самой) довольно уверенно. Однако еще в первом тайме, и даже до гола испанцев, не покидало ощущение — «Краснодар» почти нащупал свое вдохновение, осталось еще чуть-чуть, и «из искры возгорится пламя». Побегут.
Побежали. После перерыва. Вообще сейчас у Мурада Мусаева очень счастливая фаза работы — у его команды получается почти все, игроки явно получают удовольствие от каждого матча. Вечно так продолжаться не может, но сейчас — это именно так. Всем все в кайф, и тренеру и футболистам.
Вчера, мне показалось, даже настраивать команду особой нужды не было. Она именно что была вдохновлена (чего никак не сказать, например, о «Зените» с «Спартаком»). Гол в свои ворота восприняла стоически — ну случилась неприятность, что ж теперь.
Вообще в плане реакции на происходящее на поле (например, гол в свои ворота) «Краснодар» выглядит теперь очень взросло. Его не выбивают из колеи обстоятельства, он не «зависает», даже если что-то пошло не так. Настойчивость и целеустремленность прослеживается буквально в каждом игровом отрезке.
Недавно объявленный состав сборной России многим в Краснодаре не понравился. Ждали в нем Крицюка и Мамаева. Что ж, если эти футболисты будут продолжать в том же духе, этот вопрос выйдет за пределы краснодарского удивления. И если по Крицюку вопрос более касается состава списочного, то Мамаев, благодаря своей сыгранной связке с Газинским, действительно может оказаться интересен сборной в ближайшем будущем. В игре против «Севильи» и Павел, и Юрий смотрелись очень солидно. Хорошо регулировали темп и направление атак, вовремя ускоряли игру, и, в общем-то, ничем не уступили одной из лучших полузащит Испании.
К слову об Испании. Российские клубы вообще взяли бы у испанских 9 очков из 9 — да на ничью в самом конце матча «устроился» «Спартак». Думаю, еще в выходные в такой сюжет никто бы не поверил. Но мы отвлеклись...
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Тренеры очень не любят выражение «угадал с заменой». В зависимости от своего темперамента, услышав это, могут и взорваться — очень памятны такие реакции Валерия Газзаева и Станислава Черчесова. Мурад Мусаев — человек вежливый, но я все равно не буду говорить, что он угадал. Это не лотерея, а серьезная работа. И оба раза (выпуская Перейру и Окриашвили) Мусаев делал именно тот ход, который был нужен в данный конкретный момент. Кстати, и сами новые игроки были готовы включиться тут же, времени на раскачку им не требовалось. Это тоже отличный показатель тренерской работы.
Вообще похоже, что именно сейчас в «Краснодаре» сложился тренерский штаб, не упускающий ни одной детали. От того и складывается впечатление абсолютной работоспособности команды как организма. Она совсем не буксует, работает как часы. Теперь ее ждет вояж в Санкт-Петербург. Думаю, это будет самый сложный матч осени для «быков». Однако, он может и задать «Краснодару» такой мощный эмоциональный импульс, что дальше останется только не перебирать со скоростью в поворотах.
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