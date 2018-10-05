Гол, который поразил Галицкого, и вторая победа «Краснодара» в Лиге Европы. Обзор встречи с «Севильей»

Забивший в акробатическом кульбите Торнике Окриашвили (теперь кажется, что забивать по-другому грузинский полузащитник и не умеет) поднял Сергея Галицкого на ноги. Да как! Сложно вспомнить, чтобы владелец клуба реагировал на события столь ярко.

Первый гол, кстати, должен был обрадовать его еще больше — он очень напоминал эпическую победу «Краснодара» над «Спартаком» со счетом 4:0. Великолепный розыгрыш, быстрый и четкий, в котором соперники, по сути, исполняли роль тренировочных стоек. Завершил этот шедевр Перейра. Именно такой футбол Галицкий любит, именно его он декларирует как философию «Краснодара». Именно такие комбинации он потом долго предъявляет в качестве командного достижения. Здесь и впрямь все было очень красиво.

К этому моменту после автогола Каборе «Севилья» вела 1:0. На континенте невозможно найти более опытную команду, если мы говорим о Лиге Европы. В XXI веке «Севилья» выигрывала этот турнир пять раз. Она закалена в боях, она всегда хочет его выиграть (особенно после того как с недавних пор победа в турнире стала давать пропуск в Лигу чемпионов).

В общем-то к этой победе она и шла, и (как казалось ей самой) довольно уверенно. Однако еще в первом тайме, и даже до гола испанцев, не покидало ощущение — «Краснодар» почти нащупал свое вдохновение, осталось еще чуть-чуть, и «из искры возгорится пламя». Побегут.

Побежали. После перерыва. Вообще сейчас у Мурада Мусаева очень счастливая фаза работы — у его команды получается почти все, игроки явно получают удовольствие от каждого матча. Вечно так продолжаться не может, но сейчас — это именно так. Всем все в кайф, и тренеру и футболистам.

Вчера, мне показалось, даже настраивать команду особой нужды не было. Она именно что была вдохновлена (чего никак не сказать, например, о «Зените» с «Спартаком»). Гол в свои ворота восприняла стоически — ну случилась неприятность, что ж теперь.

Вообще в плане реакции на происходящее на поле (например, гол в свои ворота) «Краснодар» выглядит теперь очень взросло. Его не выбивают из колеи обстоятельства, он не «зависает», даже если что-то пошло не так. Настойчивость и целеустремленность прослеживается буквально в каждом игровом отрезке.