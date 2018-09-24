«Краснодар» разгромил «Крылья Советов» и поднялся на второе место в РПЛ
Футболисты «Краснодара» разгромили самарские «Крылья Советов» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги
Встреча, прошедшая на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 0:3. Счет в матче на 69-й минуте открыл Ари. Спустя две минуты он оформил дубль. До разгромного счет на 81-й минуте довел Магомед-Шапи Сулейманов.
По результатам игры «быки» набрали 16 очков и вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 7-ю очками в активе занимают 13-ю позицию.
В следующем туре команда Мурада Мусаева дома примет московский «Динамо». Встреча состоится 27 сентября.
⛳ Дубль Ари и гол Магомеда-Шапи Сулейманова позволили @FCKrasnodar одержать в заключительном матче 8-го тура #РПЛ гостевую победу над @fckssamara и подняться на вторую строчку турнирной таблицы! #КрыльяКраснодар pic.twitter.com/wFEVrVBIbd— Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 24, 2018
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